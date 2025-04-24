В Липецкой области чиновник поплатился за сдачу нежилого помещения

В Становлянском районе Липецкой области прокуратура установила, что начальник территориального отдела районной администрации без согласования с собственником более полугода сдавал Кредитному сельскохозяйственному потребительскому кооперативу «Палёнский» часть муниципального нежилого помещения.
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