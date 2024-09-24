Ученые нашли объяснение таинственным звукам, которые десятилетиями слышались в Тихом океане

Группа океанографов и морских биологов из Научного центра рыболовства на тихоокеанских островах NOAA и Университета штата Орегон смогла идентифицировать таинственные звуки, которые на протяжении двух десятилетий слышались в Тихом океане, как звуки китов Брайда.
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