Ученые нашли объяснение таинственным звукам, которые десятилетиями слышались в Тихом океане

Группа океанографов и морских биологов из Научного центра рыболовства на тихоокеанских островах NOAA и Университета штата Орегон смогла идентифицировать таинственные звуки, которые на протяжении двух десятилетий слышались в Тихом океане, как звуки китов Брайда.