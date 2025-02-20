На «Вобле» вобла не считается

«Спасите от смерти!» - так переводили сигнал SOS русские моряки. Именно «SOS» - сигнал бедствия - стал в этом году девизом традиционного Астраханского фестиваля «Вобла», который в 28-ой раз пройдет 26 апреля на набережной Волги.