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Стали известны предварительные итоги голосования парламентских выборов в Казахстане

Стали известны предварительные итоги голосования парламентских выборов в Казахстане

Опубликованы результаты опросов парламентских выборов в Казахстане на выходе из участков. В Казахстане в воскресенье, 19 марта, прошли досрочные выборы депутатов местных правительственных органов (маслихатов) и нижней палаты парламента (мажилиса).

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