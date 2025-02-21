Стартап Figure продемонстрировал, как его человекоподобные роботы справляются с бытовыми деламиДве недели назад американская компания Figure AI отказалась от сотрудничества с OpenAI, и вчера продемонстрировала способность своих человекоподобных роботов понимать команды на естественном языке, обрабатываемые VLA-моделью Helix.