Стартап Figure продемонстрировал, как его человекоподобные роботы справляются с бытовыми деламиДве недели назад американская компания Figure AI отказалась от сотрудничества с OpenAI, и вчера продемонстрировала способность своих человекоподобных роботов понимать команды на естественном языке, обрабатываемые VLA-моделью Helix.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)