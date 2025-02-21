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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Стартап Figure продемонстрировал, как его человекоподобные роботы справляются...

Стартап Figure продемонстрировал, как его человекоподобные роботы справляются...

Стартап Figure продемонстрировал, как его человекоподобные роботы справляются с бытовыми деламиДве недели назад американская компания Figure AI отказалась от сотрудничества с OpenAI, и вчера продемонстрировала способность своих человекоподобных роботов понимать команды на естественном языке, обрабатываемые VLA-моделью Helix.

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