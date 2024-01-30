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Спички - не игрушка

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  • Сергей Гришин
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СТРАНА-ТЕРРОРИСТ УКРАИНА НЕСЁТ ОПАСНОСТЬ РОССИЙСКИМ ДЕТЯМ

СТРАНА-ТЕРРОРИСТ УКРАИНА НЕСЁТ ОПАСНОСТЬ РОССИЙСКИМ ДЕТЯМ

Украина продолжает доказывать, что является страной-террористом, для которой не осталось ничего святого.

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