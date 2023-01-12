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Осташко: коридоров для ВСУ в Соледаре нет. Сдаться — можно, уйти — не получится

Осташко: коридоров для ВСУ в Соледаре нет. Сдаться — можно, уйти — не получится

Подразделения ВС РФ не оставили лазеек для боевиков вокруг Соледара - покинуть город части ВСУ смогут только сложив оружие, заверил журналист Руслан Осташко.

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