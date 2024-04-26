Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Шойгу призвал ШОС сплотиться против провокации извне цветных революций

Шойгу призвал ШОС сплотиться против провокации извне цветных революций

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что ШОС необходимо сплотиться против попыток спровоцироать извне цветные революции.

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