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Царьград

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Мамай мог вернуться: Всего одна строка в завещании Дмитрия Донского изменила всё

Мамай мог вернуться: Всего одна строка в завещании Дмитрия Донского изменила всё

Дмитрий Иванович, прозванный Донским за победу на Куликовом поле, взошёл на московский престол девятилетним мальчиком после смерти отца, Ивана II Красного.

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