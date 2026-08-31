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Собянин заявил, что Таганско-Краснопресненскую линию метро продлят до Куркино

Собянин заявил, что Таганско-Краснопресненскую линию метро продлят до Куркино

Таганско-Краснопресненскую линию метрополитена продлят до Куркино, там построят две новые станции. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с педагогами и учениками новой школы, открытой в этом районе, его процитировал ТАСС .

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