Сколько будем платить за электроэнергию летом, когда потребление значительно возрастет?

Потребление электроэнергии значительно возрастет летом, особенно из-за использования кондиционеров, однако дефицита электроэнергии в Республике Молдова не возникнет, утверждает министр энергетики Дорин Джунгиету.
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