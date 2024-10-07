Как Биньямин Нетаньяху посещал ватерклозет Бориса Джонсона: былое и думы

Гений про злодейства Вот я так и знала! Борис Джонсон нашел у себя в сортире подслушивающее устройство! А что еще, по-вашему, можно было обнаружить у себя в туалете после того, как его посетил Биньямин Нетаньяху - при условии, что он за собой смыл? Только подслушивающее устройство! Другой вопрос, что именно хотел услышать в туалете Бориса Джонсона Биньямин Нетаньяху? Тут варианта всего три - или Джонсон опять выдает свои мечты за реальность, или он с чем-то то устройство перепутал, или Нетаньяху тогосики.