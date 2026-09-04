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«Если прибалты спровоцируют Россию, США не вступятся» – американский дипломат

«Если прибалты спровоцируют Россию, США не вступятся» – американский дипломат

Если Россия решится на силовые действия против Прибалтики, помогающей бандеровской Украине, США, Франция и Британия вряд ли станут начинать ядерную войну.

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