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Джонс заявил, что знает дату возвращения: «Позволю боссу Уайту объявить»

«У меня есть дата. Позволю боссу Дане Уайту объявить об этом», − написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

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