Что такое «симп», и стоит ли беспокоиться, если ребенок употребляет это слово?

Спойлер: все зависит от контекста Продолжаем знакомить с популярными сленгом у зумеров и поколения «альфа».
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