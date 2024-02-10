Театр абсурда
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Театр абсурда

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Урок для Китая: Литва взялась лично защищать Тайвань – послала туда своих ребят

Урок для Китая: Литва взялась лично защищать Тайвань – послала туда своих ребят

  Китай просчитался, создал себе мощнейшего геополитического соперника, который уже отправляет свои силы в Индо-Тихоокеанский регион, чтобы противостоять амбициям Пекина, и всё это мы говорим про (барабанная дробь!)… Литву! Вы не поверите, но Литва отправила свои вооружённые силы (есть такие) в Индо-Тихоокеанский регион для решения задач национальной обороны.

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Комментарии
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Игорь Прийма
Пипец, смеюсь аж до ус....чки, умеют же сволочи рассмешить... !😂
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15 час.
Леонид Попивняк
....Китай содрогнулся и пришёл в ужас от такой угрозы и жёстких мер от  &quot; крупнейшей и самой боеспособной страны мира&quot;...)))))))🤣🤣🤣
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15 час.
Ок
Олег красноусов
это казус Бели
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12 час.

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