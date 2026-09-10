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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-защитник «Локо» Беляев о Мостовом: «Его биополе станет свободнее. В «Зените» он находился под натиском звездных партнеров, а здесь сможет раскрыться и стать лидером»

Бывший защитник « Локомотива »  Максим Беляев  высказался перспективах Андрея Мостового в московском клубе.

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