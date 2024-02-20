Орловчанки поспорили с Клычковым о взаимосвязи абортов с демографическим кризисом

В Орле ещё 16 февраля прошёл второй региональный форум «Сохраним жизнь». Мероприятие, как сообщил губернатор Клычков, принявший в нём участие вместе с супругой, направлено на борьбу с абортами и поддержку материнства и детства.
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