Американский актер и режиссер Стивен Сигал заявил, что Россия идет по пути правды, а ее президент Владимир Путин — самый великий лидер в мире.
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