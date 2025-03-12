Поддельный «Оземпик»: в Москве из аптеки изъяли партию контрафактного лекарства

Партию контрафактного «Оземпика» — препарата, который используют для похудения, и других некачественных и незарегистрированных на территории России лекарственных средств изъяли в одной их московских аптек.
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