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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ак Барс» перезаключил контракт с защитником Миллером до 2027 года. У 23-летнего американца 2+15 в 33 играх в этом сезоне

23-летний американец проводит в казанском клубе второй сезон. Новое соглашение рассчитано до 31 мая 2027 года.

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