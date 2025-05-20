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Ефимов: в апреле завершено строительство шести ЖК по программе реновации

Ефимов: в апреле завершено строительство шести ЖК по программе реновации

В апреле 2025 года в четырех округах Москвы завершилось строительство шести новых жилых комплексов в рамках программы реновации, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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