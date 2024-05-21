Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Председатель КНР Си Цзиньпин от имени правительства и народа Китая направил телеграмму, в которой выразил соболезнования вице-президенту, иранскому правительству и народу в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси.
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