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Татар-информ

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Участник СВО и ветеран «Абилимпикса» проголосовали с семьями в Нижнекамске

Участник СВО и ветеран «Абилимпикса» проголосовали с семьями в Нижнекамске

Фото предоставлено Анжеликой Степановой В выборах приняли участие участник специальной военной операции Евгений Рязанов и ветеран боевых действий, общественный деятель, призер чемпионата по профмастерству для участников СВО «Абилимпикс» Артур Барабанов.

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