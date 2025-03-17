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Царьград

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В Подмосковье названы 8 обителей для монастыринга – возможности уйти от мирских забот

В Подмосковье названы 8 обителей для монастыринга – возможности уйти от мирских забот

Новый вид перезагрузки для современных горожан набирает популярность.В России становится популярным монастыринг – таким жутким словом называется способ психологической и духовной перезагрузки для горожан, временное поселение в монастырь в качестве трудника.

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