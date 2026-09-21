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Мировое обозрение

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Представители «Единой России» лидируют на выборах в Госдуму в Ленобласти

Представители «Единой России» лидируют на выборах в Госдуму в Ленобласти

Предварительные итоги голосования в Ленинградской области подтверждают уверенное лидерство кандидатов «Единой России» во всех трёх одномандатных округах региона.

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