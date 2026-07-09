Володин пригласил парламентариев из БРИКС наблюдать за выборами в Госдуму

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил парламентариев из стран БРИКС, СНГ, ОДКБ и других дружественных государств стать наблюдателями на выборах депутатов Госдумы девятого созыва, передает РИА Новости.
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