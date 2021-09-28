В Республике Марий Эл общественники и полицейские провели мероприятие в рамках «Десятилетия детства»

Заместитель председателя Общественного совета при МВД по Республике Марий Эл - представитель центра управления регионом Валентин Севастьянов и старший инспектор по делам несовершеннолетних УМВД России по г.
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