«Я не хочу умирать», – рак звезды «Зачарованных» перешел на ее кости

Шеннен Доэрти продолжает сражаться с раком, несмотря на то, что болезнь продолжает прогрессировать. Звезда сериала “Зачарованные” поделилась своими мыслями в интервью, заявив, что она готова сделать все возможное для выздоровления.
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