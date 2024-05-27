А судьи кто? Самые жуткие и нелепые уголовные дела из истории Средневековой Европы

Вряд ли, средневековое уголовное право, где наказание за колдовство и кражу скота было намного более страшным, чем уголовное преследование за убийство и изнасилование, можно назвать хоть каким-то подобием справедливой судебной системы.
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