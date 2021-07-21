При переезде в другой регион россиянам могут начать платить

В ведомстве отмечают, что поправки в закон позволят расширить круг соискателей вакансий, которые смогут получить поддержку от государства при трудоустройстве в другой местности (как в пределах одного региона, так на территории другого региона).
В ведомстве отмечают, что поправки в закон позволят расширить круг соискателей вакансий, которые смогут получить поддержку от государства при трудоустройстве в другой местности (как в пределах одного региона, так на территории другого региона).
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