Российская газета

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При переезде в другой регион россиянам могут начать платить

При переезде в другой регион россиянам могут начать платить

В ведомстве отмечают, что поправки в закон позволят расширить круг соискателей вакансий, которые смогут получить поддержку от государства при трудоустройстве в другой местности (как в пределах одного региона, так на территории другого региона).

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