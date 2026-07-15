"Мы помогли русским": В Средней Азии уверены, что Россия перед ними в долгу. Почему - объяснил Дюков

Одиссей

По поводу смысла статьи... Цитата из камрада Виктора Борисова на другой ветке: "Государственный Комитет Обороны Постановление № ГОКО-4322сс от 13 октября 1943 г. Москва Кремль. О призыве на военную службу призывников рождения 1926 г. Призыву не подлежат призывники местных национальностей: Узбекской, Таджикской, Туркменской, Казахской, Киргизской, Грузинской, Армянской и Азербайджанской Советских Социалистических республик, Дагестанской, Чечено-Ингушской, Кабардино-Балкарской, Северо-Осетинской автономных Советских Социалистических республик и Адыгейской, Карачаевской и Черкесской автономных областей. мотивация --- в связи с низкой боеспособностью и склонностью к дезертирству и предательству Как выглядела в 1945 году армия-победительница? На 200 человек: 124 русских 42 украинца 9 белорусов 4 татарина 3 еврея 2 армянина 2 грузина 2 молдаванина 2 узбека 2 казаха 1 азербайджанец 1 чуваш 1 мордвин 1 литовец вот кто воевал" Вот и вся недолга... Деды воевала! аХа!!