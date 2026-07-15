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"Мы помогли русским": В Средней Азии уверены, что Россия перед ними в долгу. Почему - объяснил Дюков

"Мы помогли русским": В Средней Азии уверены, что Россия перед ними в долгу. Почему - объяснил Дюков

В Средней Азии уверены, что Россия перед ними в долгу. Почему - объяснил Александр Дюков. Он рассказал об искажённом восприятии событий Великой Отечественной войны, которое сформировалось у молодых людей в этих странах: "Мы помогли русским".

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Комментарии
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Одиссей
ммм....  Вы имели в виду ССАТЬ? Срать-то стоя крайне неудобно...  ))))
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3 н.
Одиссей
По поводу смысла статьи... Цитата из камрада Виктора Борисова на другой ветке: &quot;Государственный Комитет Обороны Постановление № ГОКО-4322сс от 13 октября 1943 г. Москва Кремль. О призыве на военную службу призывников рождения 1926 г. Призыву не подлежат призывники местных национальностей: Узбекской, Таджикской, Туркменской, Казахской, Киргизской, Грузинской, Армянской и Азербайджанской Советских Социалистических республик, Дагестанской, Чечено-Ингушской, Кабардино-Балкарской, Северо-Осетинской автономных Советских Социалистических республик и Адыгейской, Карачаевской и Черкесской автономных областей. мотивация --- в связи с низкой боеспособностью и склонностью к дезертирству и предательству Как выглядела в 1945 году армия-победительница? На 200 человек: 124 русских 42 украинца 9 белорусов 4 татарина 3 еврея 2 армянина 2 грузина 2 молдаванина 2 узбека 2 казаха 1 азербайджанец 1 чуваш 1 мордвин 1 литовец вот кто воевал&quot; Вот и вся недолга...  Деды воевала!  аХа!!
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3 н.
Виктор Борисов
ТАК  ТОЧНО!!!!!Вся  эта информация на сайте Архива Министерства Обороны
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3 н.