Британское СМИ упрекнуло "Газпром" в капитализме

При этом европейские эксперты утверждают, что в случае, если компания из России увеличит объемы экспорта голубого топлива на 20 процентов, это может вызвать обратный эффект, и приведёт к обрушению цен на газ на западноевропейских рынках вдвое.
При этом европейские эксперты утверждают, что в случае, если компания из России увеличит объемы экспорта голубого топлива на 20 процентов, это может вызвать обратный эффект, и приведёт к обрушению цен на газ на западноевропейских рынках вдвое.
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