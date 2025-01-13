Стало известно, на сколько на Кубани подорожал проезд в пригородных электричках

Стало известно, на сколько на Кубани подорожал проезд в пригородных электричкахКомпания «Кубань Экспресс–Пригород» сообщила о повышении тарифов на перевозки пассажиров по железной дороге на пригородных маршрутах с января 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии