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В сети опубликовали проект антироссийских санкций покойного сенатора Грэма

В сети опубликовали проект антироссийских санкций покойного сенатора Грэма

В сети появилась новая версия законопроекта об усилении санкций США против России, который был разработан при участии покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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