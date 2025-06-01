Политика как он...
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Политика как она есть

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NYT: Россия принесла военную удачу КНДР

NYT: Россия принесла военную удачу КНДР

Северная Корея смогла провести масштабную модернизацию своей армии благодаря военному сотрудничеству с Россией, несмотря на действующие международные санкции.

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Комментарии
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СЕРГЕЙ Лютов
Это интернет выдал по запросу ВС КНДР.
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7 час.
Алексей Сафронов
Если б не знать что Россия ввела санкции против северной Кореи, то частично можно было согласиться с автором статьи. И, что ещё более позорно, Россия почему-то не ввела санкции против Израиля, который уничтожает людей в Палестине.
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6 час.
Владимир Алтайцев
Да, я оттуда  и взял.
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4 час.
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