В Татарстане снизилась смертность населения

В Татарстане за январь-октябрь 2023 года было зарегистрировано более 31,7 тыс. случаев смерти. Этот показатель на 2187 ниже, чем в прошлом году, по данным отчета Татарстанстата о социально-экономическом положении республики.
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