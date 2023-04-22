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Директор Кабисов: Южная Осетия задолжала России более миллиарда рублей за газ и свет

Директор Кабисов: Южная Осетия задолжала России более миллиарда рублей за газ и свет

Южная Осетия должна Российской Федерации более миллиарда рублей за электроэнергию и газ. Об этом сообщил руководитель государственного предприятия «Энергоресурс – Южная Осетия» Ацамаз Кабисов.

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