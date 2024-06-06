Как избежать образования камней в желчном пузыре

Не всегда при появлении камней в желчном нужно ложиться на операцию. Можно попробовать средства из народной медицины, чтобы растворить и вывести их из организма! Желчный пузырь – один из самых маленьких органов в нашем организме.
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