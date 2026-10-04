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Газета.ру

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Mazda научила кроссовер CX-6e ругаться на прохожих

Mazda научила кроссовер CX-6e ругаться на прохожих

Владельцы электрических кроссоверов Mazda CX-6e получили возможность записывать нецензурные сообщения и транслировать их окружающим водителям и пешеходам.

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