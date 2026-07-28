Омский демарш Токаева – это не политика, а паника Демарш президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана вызвал насто.
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Омский демарш Токаева – это не политика, а паника Демарш президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана вызвал насто.
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