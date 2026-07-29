Адвокат предупредил об уголовной ответственности за реакции в Telegram

Адвокат Дмитрий Аграновский в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, приведет ли оплата подписок и платных реакций в Telegram к уголовной ответственности после обвинения Павла Дурова в содействии терроризму.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии