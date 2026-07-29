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Аргументы и Факты

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Адвокат предупредил об уголовной ответственности за реакции в Telegram

Адвокат предупредил об уголовной ответственности за реакции в Telegram

Адвокат Дмитрий Аграновский в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, приведет ли оплата подписок и платных реакций в Telegram к уголовной ответственности после обвинения Павла Дурова в содействии терроризму.

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