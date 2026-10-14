Производство, эксплуатация и экспорт бомбардировщиков Н-5 Как и в случае с истребителями, в ВВС НОАК в течение длительного периода времени эксплуатировались бомбардировщики собственного производства, созданные на базе серийных советских образцов, но по сравнению с ВВС СССР количество фронтовых и дальних бомбардировщиков в Китае было относительно невелико.
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