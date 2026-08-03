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Аргументы недели

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Дана Борисова рассказала о срыве на съёмках из-за отмены таблеток

Дана Борисова рассказала о срыве на съёмках из-за отмены таблеток

Дана Борисова перестала появляться в телепроектах, и поклонники забеспокоились. Сама телеведущая объяснила: причина оказалась серьёзной и связана с её ментальным здоровьем.

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