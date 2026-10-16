Ленинский районный суд Краснодара принял к производству иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества первого заместителя губернатора Краснодарского края Игоря Галася, а также его семьи и связанных с ним лиц.
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А что губернатор края в стороне от всех дел. Там такая коррупция, а губернатор в сторонке