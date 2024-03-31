В Севастополе пройдет диктант Победы

26 апреля во всех регионах России пройдет Международная патриотическая акция «Диктант Победы», направленная на привлечение россиян и иностранных граждан к изучению военной истории России и ее героического прошлого.
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