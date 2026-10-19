Украинские граждане, находящиеся в США по программе временного защищенного статуса (Temporary Protected Status, TPS), смогут дальше легально жить и работать в стране, несмотря на истечение 19 октября установленного срока действия программы.
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