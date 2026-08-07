Бородай заявил, что в «коалиции желающих» понимают, что за ее итоги отвечать не им

Зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай («Единая Россия») допустил, что отвечать за деятельность «коалиции желающих» придется не ее создателям, а их преемникам.
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