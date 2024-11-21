Психологи назвали уникальный тип смеха

Проверить, отличается ли человеческий смех в разных обстоятельствах, например, при просмотре комедийных выступлений, во время розыгрышей или от щекотки, взялись психологи из Амстердамского университета и специалисты в области цифровых технологий и ПО из исследовательского центра eScience Center (Нидерланды).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии