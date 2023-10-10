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Лавров: Запад избегает честного диалога по ситуации вокруг Украины

Лавров: Запад избегает честного диалога по ситуации вокруг Украины

Западные государства избегают честного диалога по ситуации, сложившейся вокруг Украины. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

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